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Уничтожение техники украинской армии под Горловкой попало на видео

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В интернете появилась видеозапись уничтожения бронетехники украинской армии под Горловкой. Ее выложил в Facebook пользователь под ником Ophidian Asp.

Автор поясняет, что горящие и взрывающиеся машины сняты с помощью беспилотника. «Был уничтожен командный пункт 24-го батальона, сгорел полевой склад с боеприпасами в лесополосе, две БМП, один грузовик и две единицы спецтехники», — перечислил он.

Вооруженные столкновения в районе Горловки начались полторы недели назад. Бои стали самыми серьезными за последние несколько месяцев. 21 мая «Страна.ua» передала, что обострение связано с попыткой украинских военных «затянуть петлю» вокруг Донецка. Как сообщил источник издания в штабе ООС, ВСУ рассчитывают захватить стратегические высоты, чтобы впоследствии занять и саму Горловку. Силовики рассматривают город в качестве стратегического плацдарма для наступления на Дебальцево и Енакиево, и далее — на Донецк.

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