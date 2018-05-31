Раскрыто время начала новой стальной войны США

Уже сегодня президент США Дональд Трамп может объявить о введении импортных пошлин на сталь и алюминий из стран Евросоюза. Об этом в четверг, 31 мая, пишет The Wall Street Journal со ссылкой источники.

Но, по их словам, планы Белого дома могут измениться, если Вашингтон и Брюссель в последний момент смогут прийти к компромиссу.

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На прошлой неделе WSJ сообщала, что Трамп ищет способ сократить поставки металлов из стран ЕС на 10 процентов.

В апреле президент США убеждал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта строительства газопровода «Северный поток-2». В обмен он был готов предложить Евросоюзу новые договоренности по взаимной торговле.

9 марта Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на импорт в США стали и алюминия. В ответ власти ЕС пригрозили введением ответных протекционистских мер. 1 мая Вашингтон решил отложить на 30 дней начало действия пошлин на сталь и алюминий для Европы. При этом ЕС настаивает на полном освобождении от тарифов раз и навсегда.

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