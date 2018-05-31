Новосибирский губернатор призвал засучить рукава перед ЧМ-2023 по хоккею

Новосибирску предстоит провести основную работу по подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, заявил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Его слова приводит ТАСС в четверг, 31 мая.

«Работы достаточно много, в отличие от времени: всего два с небольшим года. Поэтому нужно засучить рукава и готовиться к проведению важного международного мероприятия на территории Новосибирской области», — сказал Травников.

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира в Новосибирске. Матчи будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 миллиардов рублей. Половина средств пойдет на саму спортивную площадку, остальная часть — на станцию метро, обустройство набережной и прилегающей территории.

Ранее Травников заявлял, что новый стадион будет рассчитан на 10 тысяч зрителей и должен быть готов к середине 2022 года. Чтобы успеть к чемпионату, власти приняли решение начать строительство арены за счет областного бюджета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!