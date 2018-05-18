Тренер сборной России поразился хоккею на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев подвел итоги выступления команды на чемпионате мира. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Этот турнир — лакмусовая бумажка для хоккея. Поразили скорость и то, что некоторые ребята настолько выше остальных. (...) Кто-то играл, кому-то надо было дать отдохнуть после Олимпиады, набраться сил. Мы поехали на один Евротур, затем на второй. Второй Евротур для нас был лишним», — сказал Воробьев.

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Тренер также ответил на вопрос журналистов, будет ли Федерация хоккея России продлевать с ним контракт. «Я пока ничего не знаю еще. Я закрылся и не читал ничего во время чемпионата мира», — отметил он.

17 мая сборная России проиграла национальной команде Канады со счетом 4:5 в четвертьфинале чемпионата мира и вылетела с турнира. Решающую шайбу в овертайме забросил Райан О'Райли.

Воробьев был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России 12 апреля. Специалист стал преемником Олега Знарка, под руководством которого российские хоккеисты завоевали золотые медали на Олимпиаде в Пхенчхане.

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