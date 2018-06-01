Воробьев осмотрел новый терминал аэропорта Шереметьево

Инвестиции в аэропорт Шереметьево стратегически важны для Подмосковья, это позволит нарастить экономический потенциал региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 1 июня.

Воробьев в пятницу осмотрел новый терминал В международного аэропорта. «В следующие пять лет пассажиропоток в [Шереметьево] должен увеличиться практически вдвое. Для наших городов в Подмосковье это стратегически важные инвестиции, возможность наращивать свой экономический потенциал», — сказал он.

Глава региона поблагодарил руководство аэропорта за совместную работу, а также напомнил об окончании реконструкции Старошереметьевского шоссе.

Ранее Воробьев рассказал, что в ближайшее время в аэропорт будет инвестировано порядка 1,2 миллиарда долларов.

Терминал B с многоуровневым паркингом на 2,5 тысячи машино-мест начал работу в начале мая. Пропускная способность терминала — 20 миллионов пассажиров в год. В его строительство инвестировано 275 миллионов долларов.