Три шутки о заднице Ким Кардашьян разозлили пользователей сети

Американская газета New York Post поместила на обложку фотографию президента США Дональда Трампа с Ким Кардашьян, трижды пошутив о ее ягодицах. Это вызвало возмущение среди пользователей сети.

31 мая сотрудники издания анонсировали первый летний номер 2018 года в официальном Twitter-аккаунте газеты. «Завтрашняя обложка: Ким Кардашьян посещает Белый дом, чтобы обсудить тюремную реформу с президентом Трампом», — сообщили они.

Официальный совместный снимок на передовице сопровождался тремя заголовками: «Трамп встречает зад», «Еще один саммит жоп», «Ким Стринг Ын бросает президента на тюремную реформу».

— New York Post (@nypost) 30 мая 2018, 23:26

Пользователи Twitter возмутились подобному потребительскому отношению к женщине. «New York Post жалки. Ким Стринг Ын? Не претендуйте на поддержку женщин или движения MeToo, когда вы не можете порядочно повести себя в отношении Ким Кардашьян, которая пришла в Белый дом бороться за тюремную реформу», — возмутился пользователь Кевин Дрю (Kevin Drew).

Актер и комик Терренс Уильямс (Terrence K. Willams) обвинил редакцию в двойных стандартах. «Это так неуважительно! Где женский активизм, феминизм, движение MeToo? New York Post должны знать, что это мизогиния — позорить Ким Кардашьян за то, что она женщина, которая хочет перемен. Но зато про Сторми Дэниэлс у вас были чудесные заголовки, интересно почему», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

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Большинство пользователей выразили сочувствие Кардашьян, попавшей под несправедливые насмешки. «Радостно, что Ким использует свое влияние ради перемен», — поддерживали они ее начинания. В адрес представителей редакции чаще звучали проклятия и призывы к бойкоту.

31 мая президент Трамп встретился с Ким Кардашьян. Телезвезда просила помилования для своей бабушки Элис Джонсон (Alice Marie Johnson), пожизненно осужденной за хранение наркотиков. Ее приговор многие правозащитники считают несправедливо суровым: Джонсон лишена права на досрочное освобождение.

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