Путин поздравил «Смешариков» с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил мультсериал «Смешарики» с 15-летним юбилеем. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил профессионализм создателей мультфильма и актуальность поднимаемых в проекте тем, а также роль «Смешариков» в воспитании детей.

«Символично, что 1 июня нынешнего года, в День защиты детей, исполняется 15 лет со дня запуска проекта "Смешарики". За прошедшее время "Смешарики" стали одними из главных, любимых персонажей современной анимации, своей искренностью, добротой покорили сердца миллионов зрителей — не только в России, но и далеко за ее пределами», — говорится в официальном поздравлении Путина.

Президент подчеркнул, что эта «большая, многогранная деятельность заслуживает уважения и поддержки».

Телепроект «Смешарики» основан в 2003 году, появился на российских каналах в 2004-м. Сериал получил популярность и за рубежом — он переведен на 15 языков и в разное время транслировался в 60 странах мира. Франшиза также обзавелась тремя полнометражными мультфильмами. Последняя анимационная лента, «Смешарики. Дежавю», вышла в 2018 году.

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