В России нашлись миллионы волонтеров

Численность волонтеров в России превысила семь миллионов человек. Об этом на Большом форуме добровольцев в московском парке «Сокольники» сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«Вы — гордость нашей страны», — сказал он.

Кириенко также поблагодарил 32 тысячи волонтеров, которые будут работать на чемпионате мира по футболу в России с июня по июль.

В «Сокольниках» собралось около 10 тысяч волонтеров и добровольцев. Накануне форума они участвовали в различных благотворительных акциях в столице.

В феврале этого года президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий волонтерскую деятельность. Законом обеспечивается взаимодействие в отношениях между добровольцами (волонтерами), организаторами их деятельности, благополучателями, а также представителями власти и местного самоуправления. Помимо этого, уравниваются понятия «добровольчество» и «волонтерство», определены статусы соответствующих организаций и их участников, а также их права и обязанности.

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