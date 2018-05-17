В Подмосковье насчитали 15 тысяч добровольцев

Свыше 15 тысяч жителей Московской области занимаются добровольческой деятельностью, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в четверг, 17 мая.

«По данным Главного управления социальных коммуникаций Московской области, в Подмосковье насчитывается 110 волонтерских организаций и отрядов», — сказал Голубев.

Он отметил, что министерство социального развития введет собственный рейтинг волонтеров, который включает более восьми тысяч человек. «Направление волонтерской деятельности разнообразны — это событийные, социальные, медицинские, инклюзивные, экологические, профилактические, культурные, а также волонтерство в чрезвычайных ситуации, юридических консультации», — добавил Голубев.

Накануне министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева сообщила, что при губернаторе сформирован Координационный совет в сфере добровольчества. Он станет экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития волонтерской деятельности.

6 декабря президент России Владимир Путин предложил объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера. Спустя два месяца глава государства подписал закон, регулирующий волонтерскую деятельность в стране.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!