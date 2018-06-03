Дзюба стал вратарем

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба на тренировке сборной России выступил в роли вратаря. Видео появилось в Twitter команды.

Сборная России в полном составе тренировалась в преддверии товарищеского матча против Турции. Занятие прошло в Новогорске. Дзюба уверенно справлялся с ударами коллег по команде.

5 июня подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч против команды Турции. Встреча состоится в 19:00 по московскому времени.

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