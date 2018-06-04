Путин открестился от идеи разобщить Европу

ЕС является важнейшим экономическим и торговым партнером России, заявил российский президент Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF. Его фрагмент был показан в понедельник, 4 июня.

«Для нас нет цели кого-то разобщить в ЕС. Мы, наоборот, заинтересованы в едином и процветающем Европейском союзе, потому что ЕС является нашим важнейшим экономическим и торговым партнером», — сказал глава государства.

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5 июня Путин посетит Австрию с рабочим визитом. Во время поездки запланированы переговоры с федеральным президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем.

В мае прошлого года Владимир Путин призвал европейские страны отказаться от ложных представлений о наличии угрозы со стороны Москвы. Он подчеркнул, что Россия может сотрудничать с НАТО по всем направлениям, в первую очередь — в сфере борьбы с международным террором.

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