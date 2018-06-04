«Газпром» даст строителям «Турецкого потока» миллиарды евро

Концерн «Газпром» предоставит оператору морской части газопровода «Турецкий поток» — South Stream Transport B.V. — заем на сумму до 2,14 миллиарда евро. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает Reuters.

Процентная ставка составляет 3,98 процента годовых, но может быть пересмотрена по соглашению сторон.

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«Турецкий поток» сначала будет профинансирован из бюджета «Газпрома», в дальнейшем рефинансирован в виде выпуска проектных облигаций, отмечает агентство.

26 мая «Газпром» и правительство Турции подписали документы о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям. Строительством сухопутного участка займется совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S. Ее создадут на паритетной основе.

«Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока» в конце апреля. Строительство газопровода началось в мае 2017 года вместо «Южного потока», разрешение на который в 2014-м не дала Болгария.

«Турецкий поток» — проект газопровода стоимостью семь миллиардов евро из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы. Первая нитка трубопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для Южной Европы.

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