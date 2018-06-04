Ким Кардашьян бесплатно раздаст свой товар

В официальном Instagram-аккаунте своего косметического бренда KKW Beauty Ким Кардашьян объявила подписчицам о новом конкурсе.

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» решила бесплатно раздать целую линейку губной помады нюдовых цветов.

Согласно условиям акции, все желающие выиграть восемь оттенков помады и три карандаша для губ должны подписаться на аккаунт бренда, лайкнуть пост и назвать в комментариях свой любимый цвет губной помады.

На данный момент публикация собрала 44,5 тысячи лайков.

Пять случайных победителей Ким Кардашьян объявит в понедельник, 4 июня.

KKW Beauty — бренд, основанный Ким Кардашьян-Уэст в июне 2017 года. Первыми продуктами в линии были средства для контуринга и хайлайтеры. В первый день продаж марка выручила 14 миллионов долларов.

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В апреле участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян обвинили в копировании продукции из линии декоративной косметики ее младшей сестры Кайли Дженнер. Некоторые поклонники решили, что тени для век из новой палитры собственного бренда KKW Beauty Ким Кардашьян точно повторяют цвета теней, выпущенных Кайли Дженнер в 2017 году.

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