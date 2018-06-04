Датчане попросили не лишать мальчиков крайней плоти

Датчане попросили власти запретить мужское обрезание. Об этом сообщает The Local.

В петиции активисты ссылаются на Конвенцию ООН по правам ребенка и просят власти запретить обрезание для детей до 18 лет. Нарушителей правозащитники просят наказывать шестью годами тюрьмы.

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Под документом поставили подпись 50 тысяч граждан, и по закону теперь парламент обязан будет обсудить принятие соответствующего законопроекта.

По информации министерства здравоохранения страны, ежегодно процедуре обрезания подвергаются от одной до двух тысяч мальчиков. Большинство из них — мусульмане или иудеи. Еврейская община выступила против инициативы, заявив, что обрезание — неотъемлемая часть религии и практикуется на территории Дании уже более 400 лет. Как на предложение отреагировали последователи пророка Мухаммеда, не сообщается.

Как пишет газета, у петиции мало шансов стать полноправным законом. Инициативу не поддерживает ни одна из крупных партий, кроме Социалистической народной партии (СНП), которая занимает в парламенте семь из 179 мест. В апреле партия уже выступала в парламенте за введение возрастных ограничений на процедуру.

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