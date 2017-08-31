Празднование обрезания в московской синагоге приняли за пожар

В московской хоральной синагоге опровергли появившиеся ранее сообщения о якобы произошедшем пожаре. Об этом в четверг, 31 августа, Агентству городских новостей «Москва» заявили в секретариате религиозного учреждения.

По словам представителей синагоги, за пожар был ошибочно принят дым от шашлыков в честь празднования обрезания. «У нас во дворе мероприятие, на нем начали делать шашлыки. Просто дым немножко не рассчитали, видимо, развели сильный огонь без нашего ведома. Дело в том, что к нам пришли гости, у них обрезание у ребенка, и они решили здесь таким образом это дело отметить», — пояснили в секретариате.

Согласно заявлению, в синагогу даже приезжала пожарная машина. «Спасатели сказали, что мы горим, а мы даже не поняли, в чем дело», — добавили в учреждении.

В иудаизме считается, что обрезание необходимо проводить всем младенцам мужского пола на восьмые сутки после рождения. День обрезания считается праздничным.