В багажном отделении самолета обнаружили мертвую собаку

В США во время дозаправки на авиарейсе из Финикса, штат Аризона, в Ньюарк, штат Нью-Джерси, в багажном отделении самолета скончалась собака. Об этом сообщило издание New York Post.

Рейс осуществляла авиакомпания Delta Air Lines. Померанский шпиц по кличке Алехандро был обнаружен мертвым в переноске во время стоянки в аэропорту города Ромулус, штат Мичиган. «Когда мы приземлились в половину седьмого, он был еще жив, а затем, в двадцать минут девятого, он уже не двигался, и это какая-то бессмыслица», — сказал хозяин собаки Майкл Деллагрази (Michael Dellagrazie).

«Мы потеряли члена семьи. Вот что случилось, и кто-то должен нести ответственность за это. Они должны были позаботиться о нем, но не сделали этого», — возмутился он.

Представители авиакомпании заявили, что стюардесса проверила самочувствие Алехандро в шесть утра, а затем два часа спустя, когда собака уже умерла. Они заверили, что проведут «тщательное расследование инцидента, чтобы понять его причины и не допустить повторения подобного в будущем».

Семья Деллагрази обратилась к адвокату, который вел дело о смерти французского бульдога. Тогда стюардесса вынудила поместить животное на багажную полку. Юрист отметил, что «дело не только в отношении к питомцам, а в отношении к людям. И оно ужасное».

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