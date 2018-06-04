Вооруженные вымогатели ворвались в дом к создателю Человека-паука

Полиция Лос-Анджелеса задержала двух вооруженных людей возле дома автора комиксов Стэна Ли. Мужчины попытались вымогать деньги у 95-летней знаменитости, пишет Daily Mail.

Задержанные требовали от Ли деньги, которые он им якобы задолжал. Свидетели произошедшего утверждают, что автор комиксов вступил в яростный спор с одним из нападавших. После этого мужчина заявил, что «хочет получить свои деньги», и оба вытащили пистолеты. Через несколько минут к дому Ли на вертолетах и автомобилях прибыла полиция.

В апреле на Стэна Ли подала в суд массажистка из Чикаго Мариа Карбалло. Женщина обвинила его в сексуальных домогательствах — автор комиксов якобы схватил ее ступню и потер о свой пенис, когда она делала ему массаж ногами.

Стэн Ли — создатель самых известных героев вселенной Marvel, в том числе Человека-паука, Халка, людей Икс, Железного человека, Тора, Мстителей и Фантастической четверки.

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