Блогер Соболев объяснил свое избиение социальным экспериментом

Российский видеоблогер Николай Соболев заявил, что нападение на него было инсценировано для проведения социального эксперимента. Об этом рассказал на своем канале в YouTube.

По словам блогера, он договорился с друзьями, гримерами и сообществом «Селфи», которое первым опубликовало новость.

Видео с избиением стало частью материала для ролика о вбросах в СМИ. Соболев отметил, если ему удалось убедить всех, что с ним случилась беда, то государственные корпорации, к примеру, могут так же внушить людям, что в каком-то городе случилась химическая атака. Блогер пообещал в ближайшее время показать полную версию ролика о вбросах.

О нападении на Соболева сообщалось в воскресенье, 3 июня. Он заявил, что на него напали рядом со студией, где он снимает ролики.

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