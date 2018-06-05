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Билл Клинтон рассказал о своей ярости в отношении России

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Билл Клинтон

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал в интервью газете Le Parisien, что российское вмешательство в американские выборы привело его в ярость.

«На самом деле, я чаще испытываю беспокойство, чем гнев, но, когда Россия вмешалась в наши выборы, тогда да, я разозлился», — отметил бывший политик.

По его мнению, Россия также пыталась повлиять на выборы во Франции, Германии и Нидерландах. Клинтон добавил, что его приводит в ярость политика президента США Дональда Трампа в области климата, а также он гневается на европейских лидеров, которые не приняли в свои страны мигрантов из Сирии.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах в ноябре 2016 года, в которых его соперницей была супруга Клинтона — Хиллари. Изначально она считалась фаворитом гонки, однако впоследствии победу одержал Трамп.

17 апреля газеты The Washington Post и The New York Times получили Пулитцеровскую премию за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Российские власти, как и сам Трамп, все обвинения отвергают.

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