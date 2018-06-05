В США у Су-57 нашли «козырь в рукаве»

Российский перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 имеет «козырь в рукаве», поскольку может оказаться носителем тактического оружия, заменив таким образом истребитель поколения 4++ Су-34, пишет The National Interest.

Американский журнал приводит мнение старшего советника и директора программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований (США) Ольги Оликер, которая полагает, что в действительности России не снизила порог применения ядерного оружия.

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Издание отмечает, что в последнем «Обзоре ядерной политики» США Су-57 упоминается как носитель ядерного оружия. По мнению старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики (Россия), в оружейном отсеке Су-57 допускается размещение российской перспективной крылатой ракета X-50.

В июне 2018 года летчик-испытатель Магомед Толбоев заявил, что Су-57 не имеет мировых аналогов и о нем не могут судить «дилетанты из СМИ», поскольку его «ноу-хау являются тайной», о которых знают лишь «профессионалы, испытатели, военное руководство страны».

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