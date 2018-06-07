Американец на надувном единороге спас гусенка от черепахи

upi.com

Житель американского штата Айова Кэри Коппола (Cary Coppola) спас гусенка от пытавшейся его съесть черепахи, оседлав надувного единорога. На видео инцидента обратил внимание новостной портал UPI.

Американец с семьей проезжал мимо пруда, когда его жена увидела барахтающегося в воде гусенка. Они быстро доехали до дома брата Копполы, где он переоделся в плавки и захватил надувного единорога. На нем мужчина доплыл до птенца и обнаружил, что на него напала каймановая черепаха.

Он довез сцепившихся животных на берег, где его брат помог ему извлечь гусенка из пасти хищника. В итоге птенец воссоединился с выводком, а голодная черепаха уплыла.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!