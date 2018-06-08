Путина встретили в Пекине прыгающие под «Катюшу» китайские дети

Президент России Владимир Путин приехал с официальным визитом в столицу Китая Пекин, передает РИА Новости.

Председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал российского лидера на площади перед Домом народных собраний, после чего выступил оркестр Народно-освободительной армии КНР. Отмечается, что вначале были исполнены гимны России и Китая. После этого прозвучала песня «Катюша».

Обоих лидеров также встречали с флажками в руках прыгающие под музыку китайские дети.

Путин и Си Цзиньпин собираются подписать совместное заявление, помимо этого планируется подписание целого ряда межгосударственных и коммерческих двусторонних документов, касающихся сотрудничества в торговле, энергетике, защите интеллектуальной собственности и других сферах.

После переговоров в Пекине российский президент примет участие в саммите ШОС, который пройдет 9-10 июня в Циндао.

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