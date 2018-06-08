Мир
 
Последние новости
Италия захотела возвращения России в «Большую восьмерку»
Опальный российский олигарх задумал возродить «Евросеть»
Антиквар выставил на продажу статуэтку совы и попался на просмотре порно
Полицейский перевез пенсионера через дорогу на спине
В Киеве рассказали о завозе «англоязычных боевиков» в Крым
Напавшего на девочку в подъезде сняли на видео
Министр сжег машину ради брата-бандита
Медведев признал кривизну регулирования процессов в России
ФСБ заинтересовалась решившей завещать квартиру Трампу пенсионеркой
Умер сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби» актер
Новости партнеров

Американский политик поцеловал мужа назло Трампу

Перейти в «Мою Ленту»

Сенатор-демократ от американского штата Мэриленд Ричард Мадалено поцеловал мужа в ролике, посвященном своей предвыборной кампании. По его словам, он сделал это назло президенту США Дональду Трампу и его сторонникам в Республиканской партии. Видео политик опубликовал на своем канале в YouTube, а также запустил на нескольких телеканалах, в том числе на прореспубликанском Fox.

В ролике он рассказывает о достижениях за время нахождения на посту сенатора, которые, как подчеркнул Мадалено, «разъярили президента». В конце каждого пункта повторяется фраза «получай, Трамп». В завершение он говорит о «способе номер один взбесить республиканцев и Трампа» и после этого целует своего мужа в губы.

Ролик показали во время рекламной паузы в консервативной передаче «Fox & Friends», которую, как писала газета The Baltimore Sun, «должен был увидеть как минимум один республиканец». «Мы хотели удостовериться, что президент сможет посмотреть это видео, поэтому запустили его на канале, который он любит», — сказал менеджер кампании Мадалено Кит Пресли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Maryland Democrat Madaleno tells Trump to kiss off in ad for governor's campaign, sparking national attention
Конгресс США не нашел сговора Трампа с Россией
Демократы подали в суд на Россию, помощников Трампа и WikiLeaks
Трамп заподозрил не хлопавших ему демократов в госизмене
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Черный товар

Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
08:09Сегодня

Трамп устал от «учительского» тона Мэй и отказался от переговоров

15:17Сегодня

Трамп захотел добавить Россию в G7

15:15Сегодня

В НАТО сравнили дело Скрипалей и Бабченко

Мир00:03 1 мая

«Ударил муж — терпи»

Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
04:00Сегодня

В Китае нашли способ цивилизировать харкающихся граждан

14:37Сегодня

Иран сознался в ракетном обстреле Израиля

21:01 7 июня

НАТО усилится

Мир00:05 6 июня

«Проклятых пиндосов винить трудно — их там нет»

Исповедь русского наемника о жизни, смерти и кровавой работе
13:04Сегодня

Россию обвинили в убийстве десятков сирийцев в Идлибе

14:31Сегодня

Австрия закроет семь мечетей и выдворит десятки имамов

12:28Сегодня

Германия признала сложности в отношениях с США

Россия
«Если есть нужные связи и нужные контакты»
Могут ли прямые линии с президентом помочь россиянам
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Вваливались в камеру чудовища»
В русской тюрьме можно узнать о народе, но нужно взять с собой сало
Владимир Путин«Видят в России угрозу. Видят в ней конкурента»
Главные цитаты с прямой линии Путина
Россиянин пожаловался на искажение своего вопроса для Путина
Путина первым удостоили высшей награды Китая
Мэр Новосибирска отказался идти в губернаторы
Все материалы
Мир
Черный товар
Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
Американский политик поцеловал мужа назло Трампу
Трамп захотел добавить Россию в G7
В НАТО сравнили дело Скрипалей и Бабченко
Иран сознался в ракетном обстреле Израиля
Джунгли из отбросов
Мигранты приехали в Европу и превратили ее в помойку
Россию обвинили в убийстве десятков сирийцев в Идлибе
Все материалы
Бывший СССР
Виды Даугавпилса, Латвия«Эта публика бесстыдно лжет»
В Латвию понаехали новые русские. Они куда лучше прежних
В Киеве рассказали о завозе «англоязычных боевиков» в Крым
Михаил СаакашвилиВторое пришествие
Соратники Саакашвили готовят его возвращение. Грузины в шоке
Украинцы похвастались бегством российского корабля от транспортного самолета
Раскрыт план украинских националистов сжечь Януковича заживо
Синдром Донбасса
Украинские военные все чаще сводят счеты с жизнью. Государству все равно
Александр ЛукашенкоБатькина победа
В Белоруссии создают свою великую историю. И переписывают мировую
Все материалы
Экономика
Кровные понятия
Эти американцы скупили Эрмитаж. Их потомок умер от наркотиков
В резной оправе
Основатель бренда Brevno о том, как модные аксессуары из Сибири покоряют заграницу
Эти дни
Европа объявила войну прокладкам и тампонам. Из-за них страдает весь мир
«Газпром» решил спасти свое имущество от Украины
Глава Сбербанка ополчился на деньги в карманах
В Кремле похвастались реанимацией советского пломбира
На Украине нашли газ
Все материалы
Силовые структуры
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Большая охота
Какое оружие выбирали убийцы президентов и вождей: тест «Ленты.ру»
Боец отправил подростка в кому за нецензурные песни под гитару
В Челябинске задержали обстрелявшего гимназию
Топ-менеджеру «Роснано» нашли новое обвинение перед выходом из СИЗО
Обливший подругу кислотой отвергнутый россиянин осужден на 14 лет
«Я решил — сейчас убивать будут»
Борцы с экстремизмом в Ингушетии пытали всех. Но однажды жестоко ошиблись
Все материалы
Наука и техника
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
Вылетело в трубу
Редкие снимки испытаний засекреченных самолетов и летающих тарелок
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
Россия впервые запустила в Крыму ракеты «воздух-воздух»
На Украине назвали пять «пугающих Кремль» вооружений
В России анонсировали появление нового «Терминатора»
«Эфир» после выступления Путина стал «Сферой»
Все материалы
Спорт
Александр Овечкин«Он пожертвовал всем ради победы»
Овечкин принес «Вашингтону» первый Кубок Стэнли в истории. И стал легендой
РФС объявил о запуске программы поддержки сборной России
Португальским футболистам посоветовали чаще мастурбировать во время ЧМ
Овечкин и Шубская станут родителями
«Ювентус» захотел самого дорогого футболиста сборной России
Трамп назвал Овечкина суперзвездой
США предложили наградить победителя чемпионата мира-2018 за пределами России
Все материалы
Культура
Лето ваших надежд
Кино недели: от «Мира Юрского периода 2» до Серебренникова о Цое и Науменко
Познала белый свет
По каким фильмам мы запомним Киру Муратову
«Я свою психику от фон Триера оберегаю»
Владимир Толстой о сожжении книг и границах дозволенного
Гай Ричи снял историю про русских гопников и Смолова к чемпионату мира
Умер сыгравший Леньку в фильме «Любовь и голуби» актер
Земфире вслед за Чичериной запретили выступать во время чемпионата мира
Раскрыта причина запрета концертов Земфиры во время чемпионата мира
Все материалы
Интернет и СМИ
Русский разгуляй
Бабулька чеканит капустой, водка льется рекой: лучшая реклама к чемпионату мира
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
«Некоторые шагнули за всякие пределы наглости»
Telegram борется с властями. Но внутри него идет своя война
Женщина попала под суд за спам интимными фотографиями
Новейший ботнет заразил десятки тысяч устройств по всему миру
Мошенники прикинулись госпорталом и поймали тысячи любителей халявы
Найден «самый скучный билборд в мире»
Все материалы
Ценности
От Сократа до домкрата
Как и почему мужчинам разрешили показывать соски
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Сорвиголова
Спортивный родстер Porsche выносит мозг и диагноз московской жизни
Максим Галкин удивил журналистов новой прической
Люди начали набивать необычные татуировки на лице из-за Меган Маркл
Придумана новая форма бикини
Кейт Миддлтон приклеила туфли к ногам
Все материалы
Путешествия
Ор выше гор
Он объехал полмира ради самых красивых снимков природы
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Пустыня мертвецов
Когда-то здесь бурлила жизнь. Теперь это кладбище паровозов
Неадекватная пассажирка потребовала остановить самолет на ходу
Пассажир наябедничал на пьющего в туалете бортпроводника
Названы лучший и худший аэропорты в мире
Альпинистка сорвалась с горы и шесть дней выживала без еды
Все материалы
Из жизни
«Я виню дьявола»
Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
«Операция бикини длится круглый год»
История россиянки, перебравшейся в Испанию
Похороненный заживо младенец восемь часов пролежал под землей и выжил
Трехлетний китаец скормил новорожденному брату три шурупа
Прохожий забрался по стене на пятый этаж и спас ребенка
Мужчина полез на дерево за попугаем и застрял
Все материалы
Лучшие двигатели в мире
Победители конкурса «Международный двигатель года — 2018»
Топ-25 самых популярных машин России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мае 2018 года
Большие внедорожники с маленькими моторами
Четыре цилиндра под капотом пятиметрового SUV – новая норма?
Очень странные легковушки
Автомобили с необычным количеством и расположением колес
Маск пообещал сделать новый Roadster «безумно быстрым»
В Porsche решили превратить Cayenne в купе
Acura подготовила к гонке по горам седан, кроссовер и суперкар
Все материалы
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Названы три города России с дорожающими квартирами
Россияне назвали параметры идеального жилья
Россия установила новый ипотечный рекорд
Квартиру с тысячей жильцов нашли в Екатеринбурге
Все материалы