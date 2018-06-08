Американский политик поцеловал мужа назло Трампу

Сенатор-демократ от американского штата Мэриленд Ричард Мадалено поцеловал мужа в ролике, посвященном своей предвыборной кампании. По его словам, он сделал это назло президенту США Дональду Трампу и его сторонникам в Республиканской партии. Видео политик опубликовал на своем канале в YouTube, а также запустил на нескольких телеканалах, в том числе на прореспубликанском Fox.

В ролике он рассказывает о достижениях за время нахождения на посту сенатора, которые, как подчеркнул Мадалено, «разъярили президента». В конце каждого пункта повторяется фраза «получай, Трамп». В завершение он говорит о «способе номер один взбесить республиканцев и Трампа» и после этого целует своего мужа в губы.

Ролик показали во время рекламной паузы в консервативной передаче «Fox & Friends», которую, как писала газета The Baltimore Sun, «должен был увидеть как минимум один республиканец». «Мы хотели удостовериться, что президент сможет посмотреть это видео, поэтому запустили его на канале, который он любит», — сказал менеджер кампании Мадалено Кит Пресли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!