Задержание банды рэкетиров-лжеполицейских сняли на видео

Следователи передали в суд уголовное дело пяти участников этнической преступной группы, занимавшейся похищением людей, вымогательством, грабежами и разбоем. Следственный комитет России (СКР) опубликовал оперативную съемку задержания обвиняемых в Там-Там-канале.

Во время обысков у фигурантов дела изъяли травматическое оружие, имущество потерпевших и долговые расписки.

По версии следствия, они установили криминальный контроль над предпринимателями Пушкинского района. 13 июля 2015 года под видом сотрудников правоохранительных органов они напали на местную жительницу. Ее привезли в квартиру одного из домов по Оранжерейной улице, там пристегнули наручниками к батарее и избивали, требуя выкуп в пять миллионов рублей. 14 июля 2015 года женщину освободили сотрудники полиции, а бандитам удалось скрыться.

4 января 2017 года они вновь занялись рэкетом и совершили разбойное нападение на мужчину. У него было похищено имущество на сумму в два миллиона рублей. Кроме того, злоумышленники вымогали у него 1,5 миллиона рублей в счет несуществующего долга. Тогда же члены преступной группы пытались заставить другого потерпевшего отдать им 1,5 миллиона рублей, а после отказа отобрали его автомобиль.

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