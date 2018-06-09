Стало известно о новой встрече Ким Чен Ына в России

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может впервые лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на территории России. Об этом пишет в субботу, 9 июня, газета The Mainichi.

Это может произойти на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года. Отмечается, что и Абэ, и Киму направлены приглашения, однако пока неизвестно, примут ли они их.

По данным источников в японском правительстве, Токио намерен начать неформальные переговоры с КНДР для последующей организации встречи. Первые контакты могут состояться в Сингапуре во время саммита северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Туда Япония планирует отправить советника Абэ по национальной безопасности Сётаро Яти.

Кроме того, Токио рассчитывает провести переговоры в Монголии 14-15 июня во время конференции «Улан-Баторский диалог» по безопасности. Предполагается, что принимающая сторона станет посредником, а со стороны Пхеньяна на них будет присутствовать представитель Института разоружения и мира — одного из департаментов МИД КНДР.

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После этого ожидаются налаживание контактов и встреча глав МИД стран в Сингапуре в августе. Таким образом, ближайшее время для личных переговоров Абэ и Ким Чен Ына выпадает именно на саммит во Владивостоке. Впоследствии планируется договориться о саммите уже в Токио или Пхеньяне. Газета указывает, что контакты стран не будут простыми, в том числе из-за давней проблемы похищенных японских граждан.

Ранее Япония попросила власти Южной Кореи помочь проведению встречи на высшем уровне с лидером КНДР.

В Токио уверены, что с 1970-х годов спецслужбы КНДР похитили 17 японцев. Пхеньян ранее признал данный факт в отношении 13 человек: пятеро из них смогли вернуться на родину в начале 2000-х, остальные, по данным северокорейских властей, погибли. В Японии полагают, что КНДР не раскрыла всей правды о судьбе восьмерых японцев и что они могут быть все еще живы.

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