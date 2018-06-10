Названы самые дорогие для содержания госслужбы

Федеральная налоговая служба (ФНС) России занимает первое место по количеству работников и расходов на обеспечение своей деятельности среди российских органов власти. Об этом свидетельствует статистика Минфина, опубликованная в открытом доступе. На данные обратило внимание РБК.

По информации на конец 2017 года, в ФНС и ее территориальных инспекциях работали почти 23 процента от общего числа федеральных работников — почти 146 тысяч человек. Фактические расходы службы составили 134,1 миллиарда рублей.

На втором месте оказалась система федеральных арбитражных судов, в которой занято всего 15 тысяч специалистов. Расходы на ее содержание составили 111,5 миллиарда рублей. Третье место занимает Генпрокуратура, где работает более 40 тысяч человек (более 55 миллиардов).

Самыми дешевыми для государства оказались Росархив со штатом в 50 человек, расходы на содержание которых составили 50 миллионов рублей, Росмолодежь с расходами в 80 миллионов рублей при штате в 90 специалистов и Ростуризм (штат 60 человек, расходы чуть более 130 миллионов).

В статистику не вошли данные по Минобороны, МВД, Росгвардии, органам правопорядка и безопасности.

Всего в 2017 году органы власти, указанные в отчете Минфина, получили из бюджета 729,8 миллиарда рублей, что примерно на четыре миллиарда больше, чем годом ранее. Около 60 процентов этой суммы уходит на зарплаты. Всего в России на конец года насчитывалось 1,273 миллиона федеральных, региональных и муниципальных чиновников. Впервые с 2014 года их число выросло, однако рост оказался незначительным — всего на 0,4 процента (5,2 тысячи человек).

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