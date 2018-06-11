Ким Чен Ын прогулялся по ночному Сингапуру

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершил променад по вечернему Сингапуру перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Прогулка длилась около двух часов. Ким Чен Ын вместе с сестрой Ким Ё Чжон посетил парк «Сады у залива» и гостинично-игровой комплекс Marina Bay Sands.

Колонну с возвращающимся в отель «Сент-Реджис» около полуночи сопровождал кортеж из полицейских на мотоциклах. Во главе процессии следовала машина с открытой крышей, с которой северокорейские журналисты вели съемку во время движения.

Саммит лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом должен состояться в Сингапуре 12 июня. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров станут новые отношения между странами, создание системы мира и денуклеаризация на Корейском полуострове.

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