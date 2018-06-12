Путин вручил Государственные премии

Президент России Владимир Путин вручил в Кремле Государственные премии за 2017 год в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в сфере гуманитарной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

«Искренне благодарю вас, уважаемые лауреаты, за преданность духовным и гуманистическим ценностям, за истинное служение российской культуре, науке, образованию, просветительству», — сказал президент.

По словам Путина, лауреаты, «обладают той внутренней свободой, которая открывает простор для реализации талантов, для дерзновенного творчества, научного поиска». Он отметил, что их увлеченность делом — пример «вдохновляющей силы».

Государственная премия — высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Является главной российской премией. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 5 миллионов рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

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