Путин рассказал о горящих глазах губернаторов и возможном преемнике среди них

Президент России Владимир Путин рассказал, кто из губернаторов имеет шансы стать главой государства. Об этом он заявил во время передачи «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Нужно следить с особым вниманием за теми, у кого получается, кто оказался на своем месте и отвечает высокому статусу руководителя субъекта Российской Федерации, — отметил Путин. — Жизнь покажет, кто и чего добился и кто и на что имеет право претендовать».

Так президент ответил на вопрос ведущего о том, за кем из глав регионов следить журналистам как за возможным преемником на его посту.

Говоря о профессионализме новых временно исполняющих обязанности губернаторов, Путин отметил их горящие глаза. «Это достаточно молодые люди, многие очень хорошо профессионально подготовлены и мотивированы на достижение конечного результата в работе, — сказал президент. — Это видно по ним: прямо глаза горят».

В четверг, 7 июня, во время прямой линии Путин сказал, что его преемника изберут россияне, а сам он думает над тем, чтобы в стране росло молодое поколение управленцев, которые смогут взять на себя ответственность. Глава государства отрицательно ответил на вопрос, не одиноко ли ему на так называемом политическом олимпе. Он подчеркнул, что имеет команду единомышленников.

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