Молдавский президент полетит на ЧМ в Россию за свой счет

Президент Молдавии Игорь Додон отправится на чемпионат мира по футболу эконом классом за свой счет. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина вылетаю с визитом в Москву для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля», — написал он.
«В ходе нынешнего визита запланированы встречи с официальными лицами из Российской Федерации и других стран, в том числе встреча с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом», — добавил Додон.
Также в комментариях, закрытых от большинства пользователей, президент Молдавии упомянул, что полетит эконом классом за свой счет, однако причин такого решения не назвал.
В мае стало известно, что болельщики Кьяртанссон и Йонссон из Исландии собираются приехать в Россию на чемпионат мира по футболу на автомобиле «Нива». Молодые люди выиграли автомобиль в конкурсе одной из местных туристических компаний. Вскоре после этого они решили совершить на нем путешествие на ЧМ-2018 в Россию через всю Европу. Но поскольку Исландия находится на острове, то сначала машину доставят на пароме в Данию.