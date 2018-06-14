Полная модель обвинила социальную сеть в теневых репрессиях

Плюс-сайз модель Джорджина Хорн (Georgina Horne) обвинила Instagram в сокрытии ее публикаций. По мнению 30-летней девушки, администрация ущемляет права полных, умышленно выводя в топ снимки стройных девушек.

Пост с обвинениями в адрес социальной сети она опубликована на своей официальной странице в Instagram, на которую подписаны 195 тысяч человек. Хорн — популярная фотомодель, демонстрирующая одежду для полных девушек, в том числе купальники и нижнее белье.

«Я теневым образом забанена в Instagram: я могу это сказать, потому что мои посты никогда не выходят в топ по хештегам, а мои лайки значительно уменьшены. Если бы я была стройной женщиной, публикующей подобный контент, этого бы не произошло. Толстые тела "глушат", и мне это не нравится. Я публикую контент, который, как я знаю, действительно дает силы и вдохновляет других, и все же, поскольку мое тело "неидеально", мне учиняют помехи», — написала она.

‪I’ve defo been shadow banned on instagram - I can tell because my posts never make ‘top posts’ on hashtags with few posts, and my likes have vastly depleted. If I were a slim woman posting similar content then this wouldn’t happen.‬ Fat bodies are being muted, and I’m not ok with that. I post content that I know for a FACT empowers and emboldens others, and yet because my body isn’t ‘perfect’, I’m given a disadvantage. The size 10 women showing how at some angles they have chins and a stomach roll get 468010k likes - because that’s acceptable. That’s temporary. My big fat body isn’t. And it’s punished. 🖕🏼🖕🏼 #mybodyisabikinibody #azureboporetreat Фото опубликовано @fullerfigurefullerbust

Подписчики поддержали Хорн комплиментами в адрес ее фигуры. «Какая красотка!» — восхищались они. Многие одобрительно высказывались о ее активности в соцсетях: «Пожалуйста, продолжай постить и делиться информацией с теми из нас, кому нужно убедиться, что нормально иметь целлюлит и живот, да еще и при этом выглядеть потрясающе!!!»

Некоторые решили помочь Хорн разобраться в этом и предложили свою помощь в продвижении аккаунта. Они поддержали ее лайками и комментариями, стремясь популяризировать профиль модели.

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