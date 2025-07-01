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10:14, 1 июля 2025Наука и техника

Стало известно об алгоритме групповых ударов ВС России по целям на Украине

Леонков: Алгоритм группового удара складывается из информации о противнике
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Алгоритм нанесения группового удара по цели, включающего применение высокоточного оружия большой дальности с наземных, воздушных и морских носителей, складывается из получаемой о противнике информации. Об этом ТАСС стало известно от военного аналитика Алексея Леонкова.

В публикации агентства обсуждаются обстоятельства группового удара Вооруженных сил (ВС) России по военно-промышленным и нефтеперерабатывающим целям на Украине, состоявшегося в ночь на 29 июня. По словам эксперта, для принятия решения об ударе собирается информация из разнообразных источников, в частности, о пунктах хранения военной техники и боеприпасов, производственных объектах, предприятиях по сборке беспилотников и прочее.

«Когда эта информация поступает и она подтверждается, тогда разрабатывается тактика нанесения воздушных ударов средствами воздушного нападения с учетом того, какие комплексы противовоздушной обороны противник мобилизует для того, чтобы защитить жизненно важные для себя объекты военной инфраструктуры», — рассказал специалист.

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Сопутствующей целью группового удара Леонков назвал необходимость подавить противовоздушную оборону противника (ПВО).

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что удары Вооруженных сил России по Днепропетровску (украинское название — Днепр) указывают на формирование контура безопасности, позволяющего с безопасного расстояния применять средства поражения, недоступные для украинских систем ПВО.

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