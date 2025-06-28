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13:34, 28 июня 2025Наука и техника

Раскрыто значение ударов российскими ФАБами по Днепропетровску

«Военная хроника»: Удары ФАБами по Днепропетровску указывают на неработающую ПВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Удары Вооруженных сил (ВС) России по Днепропетровску (украинское название — Днепр) указывают на формирование контура безопасности, позволяющего с безопасного расстояния применять средства поражения, недоступные для украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Значение ударов раскрыл Telegram-канал «Военнная хроника».

В публикации отмечается, что применение ВС России для удара фугасных авиационных бомб (ФАБов) указывает на то, что их дальность достигла не менее ста километров, а украинские ПВО, в частности, Patriot, «либо уничтожены, либо выработаны, либо отведены за зону действия».

Telegram-канал пишет, что быстро добиться такого прогресса ВС России было непросто, а полученный результат важнее сроков.

Ранее Военкор Юрий Котенок в Telegram-канале показал кадры после удара ракетами комплекса «Искандер» по заводу в Днепропетровске.

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