Плантаторы марихуаны отказались спасаться от лавы из-за дорогих посевов

Владелец плантации медицинской марихуаны в американском штате Гавайи отказался эвакуироваться из зоны извержения вулкана из-за дорогих посевов. Об этом сообщает Reuters.

Дейл Альтман и его внук живут возле вулкана Килауэа, который начал извергаться 3 мая. Они последние жители, оставшиеся в поселении.

По словам плантатора, на земле, которую он обрабатывает растет наркотика примерно на 100 тысяч долларов. «Поэтому мы и не эвакуируемся. В это вложено слишком много работы, — сказал он. — Мы не глупые, мы все продумали».

Альтман считает, что его дом находится на возвышении в безопасном месте. Кроме того, он боится покидать свою плантацию и остаться без средств к существованию и крова.

С начала извержения Килауэа уничтожил более 600 домов, лава распространилась на территории в 2,4 гектара. Ранее сообщалось об эвакуации 1,7 тысячи местных жителей.

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