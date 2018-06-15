Трамп захотел от американцев северокорейского послушания

Президент США Дональд Трамп захотел, чтобы американцы слушались его, как северокорейцы слушаются Ким Чен Ына. Его слова передает CNN.

«Он — сильный глава государства, никому не позволяет думать иначе, чем он, — сказал американский лидер. — Когда он говорит, народ слушает его со вниманием. Я хочу, чтобы мой народ тоже так делал».

Позднее Трамп пояснил, что его слова были шуткой. «Шучу я. Вы сарказма не понимаете», — прокомментировал он.

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До этого хозяин Белого дома назвал северокорейского коллегу «забавным и умным», а также описал его как «прекрасного переговорщика».

Как сообщает телеканал, с начала своего правления в 2011 году председатель КНДР казнил около 300 человек.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 12 июня провели первый двусторонний саммит и подписали по его итогам документ. Американский лидер назвал его «важным, всеобъемлющим и подробным», а также способным решить «большую и опасную проблему». В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

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