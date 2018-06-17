Ценности
 
Последние новости
Опубликовано видео допроса въехавшего в пешеходов московского таксиста
Гей-парад в Киеве продлился 20 минут с криками «Украина не Содом»
Ученые удивились многонациональности рыцарей Круглого стола
Футболист сборной Испании захотел быть как Роналду
Разгонный блок спутника «Глонасс-5» захоронили на орбите
Европа усомнилась в способности США защитить ее от России
На Украине призвали отказаться от продажи трусов по праздникам
Кондуктор выбросил из поезда потерявшуюся хаски
США предъявили КНДР 47 требований
Новости партнеров

Рисунок из любовного письма автора «Маленького Принца» продали на аукционе

Перейти в «Мою Ленту»

Рисунок автора «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери из любовного письма продали на аукционе во Франции за 240,5 тысячи евро. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Набросок изображает героя произведения Сент-Экзюпери — Маленького Принца, который сидит за письменным столом и вместе с птицей сочиняет длинное письмо девушке. Письмо, в котором был рисунок, состояло из 11 страниц.

Рисунок сделан акварелью в период между апрелем 1943 года и маем 1944 года. По словам представителей аукционного дома Artcurial, это было последнее письмо Сент-Экзюпери перед тем, как его самолет пропал во время Второй мировой войны весной 1944 года.

Всего аукционный дом Artcurial продал около 49 рисунков писателя.

Повесть-сказка «Маленький Принц», опубликованная в 1943 году, была продана в мире тиражом в более 200 миллионов экземпляров и стала самой переводимой книгой после Библии и Корана. На русском языке книга впервые издана в 1959 году в переводе Норы Галь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Швейцарские часовщики вдохновились комбинезоном Антуана де Сент-Экзюпери
Montblanc посвятил ручку автору «Маленького Принца»
«Маленький Принц» стал самой переводимой книгой после Библии и Корана
Ценности
Ценности00:02Сегодня

Бакинский папа

Женщины, богатства и дети бессменного президента Азербайджана. Почти как в кино
19:0114 июня

Поппи Делевинь выпустила парфюм в горошек

16:3015 июня

Актрисы перестали оголяться из страха домогательств

12:0714 июня

Девушек решили защитить от домогательств сексуальными платьями

Ценности00:1015 июня

Мундистиль

Ретро и тапки: как стать самым модным на чемпионате мира
16:5414 июня

Выпущены футболки с «чудовищной» грамматической ошибкой

13:0313 июня

Порнозвезды снялись в кроссовках Канье Уэста

19:5615 июня

Меган Маркл изменилась ради королевы

Ценности00:0513 июня

Правее правого

Как и где одевались скинхеды в России
10:1914 июня

Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес

18:33 7 июня

Максим Галкин удивил журналистов новой прической

18:0413 июня

Лубутен отвоевал красную подошву

Россия
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Они создали Партию любителей пива и почти пришли к власти в 90-е, но все пропили
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Они будут в нас стрелять»
Почему СССР тайно дружил с Африкой и избежал войны с Китаем
Украинский омбудсмен в России проявила инициативу и пожалела
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
В Бурятии украли несколько зданий лечебницы
Опубликовано видео допроса въехавшего в пешеходов московского таксиста
Все материалы
Мир
Славяне не нужны
Эту страну лишили названия. Скоро там останутся одни мусульмане
Черный товар
Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
ИГ устроило теракт во время первого за 17 лет перемирия
Европа усомнилась в способности США защитить ее от России
Италия отправила восвояси суда правозащитников с беженцами
Посол США получила конверт с белым порошком и угрозами
Все материалы
Бывший СССР
Рижский прайд
В самой гомофобной стране Евросоюза прошел гигантский гей-парад. Латыши терпят
Украинский военный прокомментировал провал «Оплотов» на танковом биатлоне НАТО
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Украина решила испортить чемпионат мира по футболу в России
Гей-парад в Киеве продлился 20 минут с криками «Украина не Содом»
Названы условия сохранения ЛНР в составе Украины
На Украине призвали отказаться от продажи трусов по праздникам
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Рассчитана прибавка к пенсии после повышения пенсионного возраста
Путин и саудовский принц согласовали сделку по нефти
Китай нанес ответный удар в торговой войне с США
Индия вступит в развязанную США торговую войну
Трамп дал старт торговой войне с Китаем
Саудовская Аравия поддержит сельское хозяйство в Чечне
Все материалы
Силовые структуры
Страх и ненависть в Брайтон-Бич
Он возглавил русскую мафию в США. Итальянцы сделали его королем рэкета
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Прятки со смертью
Он охотился на воров и нажил страшных врагов. Его укрывают в женском СИЗО
Открыт счет задержанным иностранцам на чемпионате мира в России
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бизнесмен купил ночь со школьницей за миллион и забрал его после плохого секса
Осужденный за пьяную езду пьяный зэк вез тюремщика
Все материалы
Наука и техника
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
Не влезай — убьет!
Какие тайны скрывает Большой адронный коллайдер
Разгонный блок спутника «Глонасс-5» захоронили на орбите
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Новую установку разминирования сделают для российских военных
Ученые удивились многонациональности рыцарей Круглого стола
Все материалы
Спорт
1939 год. Переигровка полуфинала Кубка СССР. Спартаковцы выходят на поле, чтобы встретиться с тбилисским «Динамо» Договорняк на Красной площади
Как товарищ Сталин разрешил футбол в СССР
Швейцарские болельщики заехали на линию боев в Донбассе и удивились
Чистый кайф
Шикарный Роналду остановил Испанию: такого футбола Россия еще не видела
Футбольному болельщику продали билет на несуществующее место
Марадона закурил на стадионе и раскаялся
Исландцы устроили шоу с кличем викингов перед матчем с Аргентиной
В матче Нигерии и Хорватии на ЧМ был назначен пятый пенальти за день
Все материалы
Культура
Питер Пауль Рубенс. «Похищение дочерей Левкиппа»«Он заставил съесть сердце ее мертвого любовника»
Пельмени-пупки, бокалы в форме сосков и другие крайности любви
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
Папа может
Кино недели: от «Суперсемейки 2» до «Дела Собчака»
Умер дирижер Геннадий Рождественский
C. Tangana на сцене Ray Ban«Тусуйся за свое право бороться»
Реки алкоголя, секс-помощь и люди-бананы на главном фестивале лета
Французы оставили Павленского в тюрьме из-за «бредовых навязчивых идей»
Рэпер Янг Лин попросил отыскать своего двойника-солдата из России
Все материалы
Интернет и СМИ
Иисусьих тряпок продавцы
«Магазины на диване» не сгинули. Они стали жестче и толкают дичь
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
Предрекший «конец славы Telegram» чиновник установил Telegram
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
Футболист сборной России объяснил уход из прямого эфира «Пусть говорят»
Победительнице «Холостяка» посоветовали бороться за Бузову под видом мужчины
Все материалы
Ценности
Бакинский папа
Женщины, богатства и дети бессменного президента Азербайджана. Почти как в кино
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Мундистиль
Ретро и тапки: как стать самым модным на чемпионате мира
Актрисы перестали оголяться из страха домогательств
Рисунок из любовного письма автора «Маленького Принца» продали на аукционе
Выпущены футболки с «чудовищной» грамматической ошибкой
Меган Маркл изменилась ради королевы
Все материалы
Путешествия
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
В московском кафе установили двойную цену для иностранцев
Госдеп США предостерег американцев от попыток забраться на Эльбрус
Российский ресторан стал одним из лучших в мире
Пассажиры устроили «нарко-оргию» на круизном лайнере
Все материалы
Из жизни
Плодитесь и размножайтесь
Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
На берег реки выползли десятки крокодилов
Кондуктор выбросил из поезда потерявшуюся хаски
Автомойка расплющила машину невнимательного водителя
В Китае пошел дождь из креветок и осьминогов
Все материалы
Сборная России
Почему «24 часа Ле-Мана» для россиян будет важнее Чемпионата мира по футболу
Машины времени
Как бы смотрелись легендарные гоночные автомобили в наши дни?
Длительный тест Toyota Prius
Едем в путешествие, подводим итоги и считаем стоимость владения
Bugatti Veyron по-американски
Почему Chrysler не запустил в серию собственный Bugatti Veyron
Toyota запустит в серию 1000-сильный гиперкар
Полувековой Ford GT40 оценили в 12 миллионов долларов
До России добрался Bentley Bentayga с двигателем от Lamborghini
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы