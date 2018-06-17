Рисунок из любовного письма автора «Маленького Принца» продали на аукционе

Рисунок автора «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери из любовного письма продали на аукционе во Франции за 240,5 тысячи евро. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Набросок изображает героя произведения Сент-Экзюпери — Маленького Принца, который сидит за письменным столом и вместе с птицей сочиняет длинное письмо девушке. Письмо, в котором был рисунок, состояло из 11 страниц.

Рисунок сделан акварелью в период между апрелем 1943 года и маем 1944 года. По словам представителей аукционного дома Artcurial, это было последнее письмо Сент-Экзюпери перед тем, как его самолет пропал во время Второй мировой войны весной 1944 года.

Всего аукционный дом Artcurial продал около 49 рисунков писателя.

Повесть-сказка «Маленький Принц», опубликованная в 1943 году, была продана в мире тиражом в более 200 миллионов экземпляров и стала самой переводимой книгой после Библии и Корана. На русском языке книга впервые издана в 1959 году в переводе Норы Галь.

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