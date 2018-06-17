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Ким Кардашьян задумалась о выдвижении на пост президента США

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Фотомодель и актриса Ким Кардашьян допустила, что когда-нибудь уйдет в политику. Об этом она рассказала в интервью CNN.

По словам телезвезды, то, что она добилась амнистии 63-летней афроамериканки Элис Джонсон, осужденной пожизненно за хранение наркотиков, изменило ее жизнь. «Если больше людей отбросят личные чувства и начнут говорить о действительно важных вещах, то получиться сделать гораздо больше», — отметила Кардашьян.

На вопрос журналиста, будет ли она когда-нибудь баллотироваться на пост президента, телезвезда ответила, что никогда нельзя говорить «никогда». «Но это не значит, что я уже начала над этим работать», — уточнила Кардашьян.

Ранее 6 июня сообщалось, что президент США Дональд Трамп после просьбы Ким Кардашьян сократил тюремный срок 63-летней афроамериканке Элис Джонсон, осужденной пожизненно за хранение наркотиков. Телезвезда начала добиваться амнистии Джонсон в октябре 2017 года, когда узнала о ее судьбе из Twitter. На тот момент Джонсон провела в тюрьме 21 год, сейчас у женщины уже появились правнуки.

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