Полиция заинтересовалась медведем из кабриолета с Тверской

Полиция по заявлению зоозащитников начала проверку резонансного ролика с медведем, катающимся на кабриолете по Тверской улице в Москве. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Стражи правопорядка установили личность владельца автомобиля и опросили его вместе с дрессировщиком об обстоятельствах пребывания животного в транспортном средстве. Сотрудники ГИБДД наложили на автомобилиста взыскание за отсутствие страховки на кабриолет.

15 июня сообщалось, что американских журналистов поразил ролик с медведем, записанный в Москве сразу после первого матча чемпионата мира по футболу. Видеозаписью поделился сотрудник издания Goal.com Питер Стонтон (Peter Staunton) в Twitter.

На видео запечатлен джип, в котором сидят несколько человек с настоящим медведем. Животное сначала играет на вувузеле, а затем показывает жест кнель, который в некоторых странах считается антисемитским.

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