Блогер пропустил суд по своему делу из-за воткнутой в живот ручки

Редактор интернет-издания «БлогСочи» Александр Валов, обвиняемый в вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата Госдумы, не смог принять участие в заседании суда из-за ранения в живот. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков.

Валова доставили в больницу Армавира с проникающим ранением брюшной полости, из-за чего он пропустил рассмотрение ходатайства о продлении ему меры пресечения.

Следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Сочи СУ Следственного комитета по Краснодарскому краю, майор юстиции Евгений Сидоренко заявил, что Валов самостоятельно нанес себе ранение ручкой в живот. Соответствующее медицинское заключение он продемонстрировал суду.

На заседании без участия подсудимого было вынесено решение о продлении ареста до 19 июля. Адвокат считает, что ситуация требует тщательной проверки.

Валову инкриминируется вымогательство денежных средств в крупном размере (часть 2 статьи 163 УК РФ). По данным обвинения, летом 2016 года он грозил депутату Госдумы Юрию Напсо опубликовать компрометирующие материалы, если тот не выплатит 150 тысяч рублей. Следователи утверждают, что после Валов требовал перевести еще 150 тысяч за удаление ранее размещенной информации о Напсо. Обе операции были выполнены помощником депутата.

Редактор свою вину отрицает и связывает уголовное преследование с деятельностью сайта «БлогСочи».

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