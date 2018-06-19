Россиянин позарился на Евангелисту и поплатился

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местному жителю Алексею Рыкалину, укравшему кошку с выставки. Об этом во вторник, 19 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в ТамТам-канале.

Из материалов дела следует, что 8 апреля мужчина, находясь в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум», тайно вынес из выставочной палатки кошку Евангелисту породы мейн-кун стоимостью 80 тысяч рублей. Через два дня кошка была найдена у Рыкалина по месту его проживания и возвращена законному владельцу.

Подсудимый вину признал, раскаялся и предлагал потерпевшему примирение, однако получил отказ.

Суд назначил вору наказание в виде штрафа в 35 тысяч рублей.

28 мая сообщалось о коте, который сдал хозяина-должника судебным приставам. Житель Новгородской области, задолжавший по алиментам более 800 тысяч рублей, спрятался в квартире под диван, а домашнее животное пристально смотрело на него. На это обратили внимание приставы — наклонившись, они нашли должника.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!