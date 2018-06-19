Рим решили очистить от цыган

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о намерении очистить Рим от цыган без документов. Его слова передает The Local.

По распоряжению главы МВД, в столице проведут перепись цыган. «Нелегалов мы выдворим по договоренности с другими странами, а тех, кто являются итальянскими гражданами, к сожалению, придется оставить», — посетовал он.

Сальвини — лидер победившей на парламентских выборах партии «Лига Севера», поддерживающей антимигрантскую политику, неоднократно резко высказывался в адрес римлян. Так, во время празднования дня города 8 апреля, Сальвини сказал, что «если бы римляне больше работали и меньше воровали, если бы они детей отправляли на уроки, вместо того, чтобы учить воровать, тогда было бы, что праздновать».

В мае «Лига» заявляла о намерении снести все нелегальные лагеря беженцев в столице, а также изымать из семей детей, которые не посещают школу.

В начале марта этого года в Италии прошли парламентские выборы, по итогам которых большинство голосов избиратели отдали евроскептикам и популистам. Результаты заставили страны Евросоюза обеспокоиться будущим ЕС. На выборах с большим отрывом победила популистская партия «Движение пяти звезд». «Лига Севера», поддерживающая антимигрантскую политику и входящая в правоцентристскую коалицию вместе с партией бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» и националистической «Братья Италии», набрала 17,3 процента голосов.

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