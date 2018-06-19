В России стало меньше невротиков

Количество россиян, страдающих невротическими расстройствами, за последние пять лет снизилось на 17 процентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Национального медицинского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева.

В 2012 году было зарегистрировано 333,52 пациента на 100 тысяч человек, в 2017 году — 277,1.

В мае сообщалось, что в России каждый четвертый-пятый житель страдает той или иной психопатологией.

Специалисты отмечали, что распространенность всей возможной психопатологии в нашей стране может колебаться от 20 до 25 процентов.

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