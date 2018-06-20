Пассажир московского метро упал на пути и поплатился

Мужчина, упавший в нетрезвом состоянии с платформы на пути в московском метро, должен выплатить компенсацию транспортному предприятию. Это первый случай, когда Московский метрополитен подал иск в суд на пассажира, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 1 апреля 2017 года на станции «Выхино». Нетрезвый мужчина упал под приходящий поезд, но трагедии удалось избежать. Машинист экстренно затормозил, и нарушитель остался невредимым.

Московский метрополитен обратился в суд с требованием возместить расходы на реабилитацию машиниста и выплату среднего заработка за время, пока он проходил курс лечения — около 20 тысяч рублей. Иск удовлетворен в полном объеме. В пресс-службе метро рассказали, что при таких инцидентах страдают и те, кто находится на платформе в ожидании поезда — они испытывают сильный стресс.

Отмечается, что теперь метро сделает работу по судебным взысканиям системной. В случае длительного сбоя в графике движения поездов или повреждения имущества предприятие будет подавать иски.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!