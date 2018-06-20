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Мексиканские фанаты нарвались на штраф из-за гомофобии

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Международная федерация футбола (ФИФА) решила оштрафовать Федерацию футбола Мексики на десять тысяч долларов (600 000 рублей) из-за поведения фанатов во время матча на чемпионате мира против сборной Германии. Об этом сообщил в Twitter корреспондент агентства The Associated Press Роб Харрис (Rob Harris).

ФИФА подвергла мексиканцев штрафу с формулировкой «скандирования дискриминационного и оскорбительного характера». Отмечается, что причиной стали гомофобные выкрики в адрес немецкого вратаря Мануэля Нойера (Manuel Neuer).

Мексиканских болельщиков не впервые обвиняют в гомофобном поведении на стадионе. Во время футбольных матчей они часто скандируют слово «puta», которое считается в Мексике оскорбительным и обозначает представителей сексуальных меньшинств. Федерация футбола Мексики уже была оштрафована за подобные выходки фанатов в 2015 году на матче против Сальвадора и в 2016-м на матче с Канадой.

В воскресенье, 17 июня, сборная Мексика обыграла действующих чемпионов мира — сборную Германии — со счетом 1:0, что позволило ей возглавить группу F с тремя очками.

20 июня Хамовнический суд Москвы оштрафовал на семь тысяч рублей украинского болельщика за то, что он выбежал на поле во время матча чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии. 14 июня депутат Виталий Милонов, известный скандальными инициативами, предложил штрафовать за оскорбления в адрес сборной России. «Штрафовать их будем на 10 тысяч рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы. Наши футболисты, какие они бы ни были, они свои», — заявлял политик.

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