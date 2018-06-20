Украинский болельщик поплатился за выходку на матче сборной России

Хамовнический суд Москвы оштрафовал украинского болельщика за то, что он выбежал на поле во время матча чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Украинца признали виновным в административном правонарушении. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере семи тысяч рублей и на полгода запретили посещать официальные спортивные мероприятия.

Материалы по теме За себя и за Стаса! Россия уничтожила Саудовскую Аравию. Испугался даже принц

В пресс-службе суда отметили, что болельщик признал вину. Представитель инстанции также добавила, что это пока единственное административное дело в отношении болельщика, поступившее в московские суды с начала чемпионата мира.

Украинец выбежал на игровое поле стадиона «Лужники», куда запрещен доступ, во время матча между сборными Саудовской Аравии и России. Матч открытия мирового первенства завершился со счетом 5:0 в пользу сборной России.

В «Лужниках» также прошли матчи Германия — Мексика и Португалия — Марокко. 26 июня там встретятся Дания и Франция, а 15 июля пройдет финальный матч.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!