Экономика
 
Последние новости
Песков рассказал о реакции Путина на игру сборной России
Официантка поглумилась над севшей по болезни на диету клиенткой
Талибы «отметили» перемирие захватом военной базы и убийством 30 солдат
Госкомпания предложила россиянам миниатюрные шубохранилища
Обвиняемый в 60 убийствах лидер банды киллеров Джако вылетел в Москву
Британка шла ночью в туалет, забрела в сушилку и умерла
Занявшаяся сексом со школьником учительница пожаловалась на проблемы
Названы лучшие онлайн-банки
Москва раскалится  
Вооруженный актер из «Улиц разбитых фонарей» найден мертвым в Петербурге
Новости партнеров

«М.Видео» решила стать монополией на рынке бытовой техники

Перейти в «Мою Ленту»

Группа «Сафмар», которой принадлежат продавцы техники «М.Видео» и «Эльдорадо», купит российские магазины MediaMarkt у немецкой Ceconomy. Об этом говорится в заявлении немецкой компании.

Одновременно немецкая компания покупает 15 процентов в «М.Видео». За акции российского ретейлера MediaMarkt заплатит 258 миллионов евро, отмечается в сообщении. По данным источника RNS, общая сумма сделки с учетом стоимости российского подразделения MediaMarkt составляет 470 миллионов долларов. Стороны рассчитывают, что сделка будет закрыта не позднее сентября текущего года.

Гендиректор Media-Saturn-Holding (входит в Ceconomy) Питер Хаас отметил, что сделка позволит немецкой компании остаться на российском рынке и стать стратегически важным акционером в компании — лидере рынка. У объединенной компании «М.Видео» и «Эльдорадо», по собственным данным, сейчас 25,9 процента рынка бытовой техники и электроники в России, а у MediaMarkt — всего 3,3 процента.

Крупнейший российский ретейлер бытовой техники и электроники «М.Видео» 26 апреля закрыл сделку по покупке сети «Эльдорадо» за 45,5 миллиарда рублей. В том же месяце стало известно о взаимном интересе «М.Видео» и MediaMarkt.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«М.Видео» прибрала к рукам «Эльдорадо»
Группа «Сафмар» выставила на продажу недвижимости на 23 миллиарда рублей
Media Markt закроет три магазина в России
Другие материалы рубрики
Экономика00:02Сегодня

Нам не надо

Россия отдает свои богатства Китаю. На очереди Северная Корея
17:4819 июня

Лондон заморозит имущество «Газпрома» из-за Украины

11:1618 июня

Задорнов рассказал об отношениях ВТБ и «Открытия»

11:05Сегодня

Россия оценила масштаб торговой войны с США

Экономика10:1115 июня

«Требуйте везде оленину!»

От развития оленеводства зависит жизнь коренных народов Севера
16:2919 июня

Росстат приукрасил данные о темпах роста промышленности

10:27Сегодня

Торговая война Китая и США подсобила «Газпрому»

14:0019 июня

Илон Маск вычислил диверсанта в Tesla

Экономика00:0318 июня

Упали в яму

Мир застыл в ожидании нового кризиса. Но это не точно
00:3316 июня

Россия избавилась от госдолга США

02:18Сегодня

В России изменят цены на водку

12:4519 июня

Назван лучший способ сбережения накоплений для россиян

Россия
«В конце маячит фигура Гитлера»
Россию захватят антихрист и цифровые фашисты. В это верят защитники храмов
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Они создали Партию любителей пива и почти пришли к власти в 90-е, но все пропили
«Начали активно психологически давить»
Россия лишается старейшего научного издательства. Все ради американской мечты
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
«Лекарства от утечки умов нет и не будет»
Из России бегут профессионалы. Они не хотят прозябать на родине
Неприличные люди
Они хотели получить московскую прописку любой ценой. Она искалечила их души
В России узнали о подготовке второго послания Путина
Все материалы
Мир
Черный цезарь
Он ненавидит беженцев и геев, но любит Россию. Мафия в ярости
Следствие по делу Насти Рыбки завершили
Талибы «отметили» перемирие захватом военной базы и убийством 30 солдат
Госдеп рассказал о договоренности с Россией
США воспротивились защите прав детей
Славяне не нужны
Эту страну лишили названия. Скоро там останутся одни мусульмане
«Русский — это угроза»
Кто сделал Америку главным врагом России
Все материалы
Бывший СССР
Все цвета Киева
На украинский гей-парад пришли трансвеститы, депутаты и дипломаты. Было жарко
Найден тайный аккаунт Порошенко в Facebook
Рижский прайд
В самой гомофобной стране Евросоюза прошел гигантский гей-парад. Латыши терпят
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Националисты устроили погром в мэрии Харькова
Киев передал ООН список «пленников Кремля»
На Западной Украине вооруженные люди напали на пограничников
Все материалы
Экономика
Нам не надо
Россия отдает свои богатства Китаю. На очереди Северная Корея
Лондон заморозит имущество «Газпрома» из-за Украины
Россия оценила масштаб торговой войны с США
Росстат приукрасил данные о темпах роста промышленности
Торговая война Китая и США подсобила «Газпрому»
Илон Маск вычислил диверсанта в Tesla
В России изменят цены на водку
Все материалы
Силовые структуры
Круто сваренный
Он угонял машины, воровал миллионы и убегал от сыщиков. Теперь ему шьют убийство
Она съела кусок мяса — он ее убил
Маленькая Ника принесла родителям много денег. Ее лишили жизни за шашлык
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянка отметила победу над Египтом заплывом на спине в Петербурге
Один день в российском СИЗО приравняли к полутора дням колонии
Чиновник подправил зубы в обмен на свою благосклонность
Элитный детсад на Алтае уличили в насилии над детьми
Все материалы
Наука и техника
Дело техники
Европа объединилась ради победы над Россией. Пока только в космосе
Не влезай — убьет!
Какие тайны скрывает Большой адронный коллайдер
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
Американский генерал описал победителя Третьей мировой войны
Пентагон приготовился к появлению нового биологического оружия
Найден способ предотвратить неизбежный рак
Найдено захоронение жертв массового расстрела фашистами
Все материалы
Спорт
Новые русские
Россия в шаге от плей-офф домашнего чемпионата мира. Мы ждали этого 32 года
Футболисты сборной Англии оседлали единорогов
Мексиканский болельщик пропал без вести после свидания с россиянкой
Дзюба оценил победу над сборной Египта
«Реал» подписал вратаря сборной Украины
Тренера сборной Египта решили уволить после поражения от России
Российский полицейский поразил иностранцев владением мячом
Все материалы
Культура
Ложбина и чужбина
Женская грудь как залог уюта
«Я не понимаю, как эти люди выносят друг друга»
Энн Тайлер о супружеской жизни Трампов, флирте и феминизме
XXXTentacion«Я сгнию в своей могиле»
За что убили 20-летнего рэпера XXXTentacion
Звезда «Мира юрского периода 2» рассказала о вырезанной лесбийской сцене
Вооруженный актер из «Улиц разбитых фонарей» найден мертвым в Петербурге
Названы лучшие фильмы полугодия
Умер самый известный балалаечник советского кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Иисусьих тряпок продавцы
«Магазины на диване» не сгинули. Они стали жестче и толкают дичь
Первый канал объявил судьбу гонорара покинувшего канал Уткина
Известный телеведущий ущипнул девушку и пошел под суд
Актера попытались загнобить за «расистское» фото в Диснейленде
На Durex завели дело из-за рекламы презервативов в России
Все материалы
Ценности
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Дорого и фальшиво
Почему искусственные алмазы скоро заменят настоящие
Игра головой
Кусты, лапша и челка гопника: самые ужасные прически чемпионатов мира
Цена на пластиковые пакеты для элиты упала в пять раз
В честь победы сборной России сделали новый iPhone
Обувь британской королевы привлекла внимание общественников
Открытку «Как жаль, что тебя здесь нет» с «Титаника» выставили на продажу
Все материалы
Путешествия
От Геленджика до Грозного
Где живут иностранные футболисты во время чемпионата мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Сочинские шашлычники назвали «самых жадных иностранцев»
Стоимость шенгенской визы изменится
Украинские пляжи оказались опасными для здоровья
Российский ресторан снова стал одним из лучших в мире
Все материалы
Из жизни
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
В горло не лезет
Перед казнью можно съесть что угодно. Это повод шикануть и позлить охранников
«Все спрашивают, не агент ли я КГБ»
История россиянки, переехавшей во Францию
Два ежа нашли яичный ликер и устроили попойку
Плодитесь и размножайтесь
Он 30 лет колесил по миру, соблазнял женщин и тайно породил десятки детей
Умер самый старый орангутан на планете
Мыши пробрались в банкомат и обгрызли миллион
Все материалы
Тест: машины киногероев
Угадываем, кому из персонажей принадлежала та или иная машина
Неизвестные BMW
Автомобили из Мюнхена, о которых вы могли не знать
Малолитражки с сердцем дьявола
Маленькие автомобили, превращенные в безумные суперкары
Тест гигантского кроссовера Chevrolet
Выясняем, на что способен новый большой кроссовер Chevrolet Traverse
Renault сделает Logan с 20-сантиметровым клиренсом
В Nissan Qashqai и X-Trail встроили мультимедийки «Яндекса»
Volkswagen и Ford разработают совместные модели
Все материалы
Покатались и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Названы три города России с дорожающими квартирами
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Россия установила новый ипотечный рекорд
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Все материалы