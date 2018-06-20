«М.Видео» решила стать монополией на рынке бытовой техники

Группа «Сафмар», которой принадлежат продавцы техники «М.Видео» и «Эльдорадо», купит российские магазины MediaMarkt у немецкой Ceconomy. Об этом говорится в заявлении немецкой компании.

Одновременно немецкая компания покупает 15 процентов в «М.Видео». За акции российского ретейлера MediaMarkt заплатит 258 миллионов евро, отмечается в сообщении. По данным источника RNS, общая сумма сделки с учетом стоимости российского подразделения MediaMarkt составляет 470 миллионов долларов. Стороны рассчитывают, что сделка будет закрыта не позднее сентября текущего года.

Гендиректор Media-Saturn-Holding (входит в Ceconomy) Питер Хаас отметил, что сделка позволит немецкой компании остаться на российском рынке и стать стратегически важным акционером в компании — лидере рынка. У объединенной компании «М.Видео» и «Эльдорадо», по собственным данным, сейчас 25,9 процента рынка бытовой техники и электроники в России, а у MediaMarkt — всего 3,3 процента.

Крупнейший российский ретейлер бытовой техники и электроники «М.Видео» 26 апреля закрыл сделку по покупке сети «Эльдорадо» за 45,5 миллиарда рублей. В том же месяце стало известно о взаимном интересе «М.Видео» и MediaMarkt.

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