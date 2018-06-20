Россиянка отметила победу над Египтом заплывом на спине в Петербурге

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Футбольная болельщица решила отметить победу сборной России над командой Египта плаванием в канале Грибоедова. Видео спасательной операции выложили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«На канале Грибоедова ОМОН вытащил пьяного болельщика из воды. Болельщик немного протрезвел», — говорится в комментарии к видео.

По данным «Фонтанки», девушку сначала пытались спасти местные жители, но им на помощь подоспели сотрудники Росгвардии. Девушка не спешила выходить из воды, спокойно плавая на спине.

19 июня в матче второго тура ЧМ сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. В результате российская команда стала лидером в группе А, имея в активе шесть очков. Благодаря этому россияне приблизились к первому в своей истории выходу в плей-офф мирового первенства.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!