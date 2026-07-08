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11:28, 8 июля 2026Россия

В Крыму заявили об ответе на причастность британских спецслужб к атаке ВСУ на Севастополь

Константинов: Причастность спецслужб Британии к удару по Севастополю не сойдет им с рук
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил об ответе на причастность британских спецслужб к удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) по панораме Музея обороны Севастополя. Его слова передает РИА Новости.

«Это гадкая и подлая выходка, не имеющая ничего общего с военными целями», — обозначил Константинов.

Российский политик акцентировал внимание на том, что британцы атаковали символ истории России руками ВСУ. Константинов также объявил, что «это не сойдет им с рук».

Ранее Служба внешней разведки России выяснила, что удар по Музею обороны Севастополя был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб. Сообщалось, что полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.

Об атаке на объект культурного наследия стало известно утром 10 июня. Удар был совершен с применением беспилотника самолетного типа с кумулятивным зарядом. В Кремле отреагировали на атаку словами о том, что «историю нельзя победить».

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