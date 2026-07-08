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11:16, 8 июля 2026Культура

Продюсер назвал возвращение Меладзе желанным для россиян

Продюсер Дзюник: Россияне ждут возвращения композитора Константина Меладзе
Ольга Коровина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что россияне будут рады возвращению композитора Константина Меладзе. Его слова приводит «Абзац».

«Он пишет потрясающие песни, музыку. Я думаю, что такого автора, как Меладзе, о нем не кричат, не говорят, но давно ждут», – отметил Дзюник.

Продюсер подчеркнул, что Меладзе не был замечен в громких скандалах, в отличие от коллег, которые в его отсутствие «возомнили, что они пуп земли». Он предположил, что Константин уже завершил работу над новым материалом и вернется в страну с громкими хитами.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе тайно получил гражданство Грузии. Для этого, как предположило издание, композитор мог отречься от украинского подданства. Позже стало известно, что Константин Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию. Mash отметил, что возвращаться в страну продюсер планирует без лишнего шума.

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