Продюсер назвал возвращение Меладзе желанным для россиян

Продюсер Дзюник: Россияне ждут возвращения композитора Константина Меладзе

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что россияне будут рады возвращению композитора Константина Меладзе. Его слова приводит «Абзац».

«Он пишет потрясающие песни, музыку. Я думаю, что такого автора, как Меладзе, о нем не кричат, не говорят, но давно ждут», – отметил Дзюник.

Продюсер подчеркнул, что Меладзе не был замечен в громких скандалах, в отличие от коллег, которые в его отсутствие «возомнили, что они пуп земли». Он предположил, что Константин уже завершил работу над новым материалом и вернется в страну с громкими хитами.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе тайно получил гражданство Грузии. Для этого, как предположило издание, композитор мог отречься от украинского подданства. Позже стало известно, что Константин Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию. Mash отметил, что возвращаться в страну продюсер планирует без лишнего шума.