Недовольство россиян правительством объяснили ростом цен на бензин

Снижение рейтинга российского правительства объясняется ростом цен на бензин. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, опубликованным на сайте организации, одобряло деятельность правительства в середине июня 44,7 процента респондентов. О своем неодобрении деятельности кабмина заявляли свыше 38 процентов опрошенных. При этом а начале месяца этот показатель был ниже.

«Усиление отрицательных показателей в отношении властных институтов, прежде всего, правительства страны, было зафиксировано ВЦИОМ еще в конце мая — начале июня. Причина — рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию», — комментирует данные этого опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Вторым фактором «усиления критичности населения» стало, по его мнению, предложение об увеличении пенсионного возраста.

14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

Резкий скачок стоимости бензина в России был зафиксирован в период с 21 по 27 мая, тогда цена некоторых марок выросла сразу на рубль за литр. Это связывали с мировым ростом цен на нефть, а российские нефтедобывающие компании попытались заработать на росте, повышая цены на бензин, чтобы закрыть выпадающие доходы от дорогой нефти.

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